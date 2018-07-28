شاهد.. كلمات مؤثرة من حاج عراقي لأمير ” الشمالية ” فور وصوله معبر عرعر

نايف السالم(صدى):

ثمن حاج عراقي جهود المملكة في خدمة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر، وبذلك بحضور أمير الحدود الشمالية

ووقف الحاج العراقي أمام أمير الحدود الشمالية، قائلاً: كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: « لا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ » . . ونشكر حضراتكم على ما رأيناه من الخدمة الحسنة، ولمسنا ذلك من الحدود حتي نصل إلى الحجر الأسود.

وأضاف: والرسول صلي الله عليه وسلم قال « إن لله تعالى عباداً اختصهم بحوائج الناس, يفزع الناس إليهم في حوائجهم, أولئك هم الآمنون من عذاب الله ».. ونيابة عن الحجيج، قضيتم جميعًا حوائجنًا ..ونرى أنفسنا نحن اليوم رعاياكم لما نلمسناهم من عطفكم الأبوي لنا .

ومن جهته، علق أمير الحدود الشمالية على كلمات الحاج العراقي قائلاً: « هذا بفضل الله وخدمتكم واجب علينا » .