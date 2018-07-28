شاهد.. كلمات مؤثرة من حاج عراقي لأمير ” الشمالية ” فور وصوله معبر عرعر
ثمن حاج عراقي جهود المملكة في خدمة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر، وبذلك بحضور أمير الحدود الشمالية
ووقف الحاج العراقي أمام أمير الحدود الشمالية، قائلاً: كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: « لا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ » . . ونشكر حضراتكم على ما رأيناه من الخدمة الحسنة، ولمسنا ذلك من الحدود حتي نصل إلى الحجر الأسود.
وأضاف: والرسول صلي الله عليه وسلم قال « إن لله تعالى عباداً اختصهم بحوائج الناس, يفزع الناس إليهم في حوائجهم, أولئك هم الآمنون من عذاب الله ».. ونيابة عن الحجيج، قضيتم جميعًا حوائجنًا ..ونرى أنفسنا نحن اليوم رعاياكم لما نلمسناهم من عطفكم الأبوي لنا .
ومن جهته، علق أمير الحدود الشمالية على كلمات الحاج العراقي قائلاً: « هذا بفضل الله وخدمتكم واجب علينا » .
ابن البلد[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 1 ساعة
حياكم الله وبياكم
درباويه[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله يحييكم ياهل بغداد والبصرة والنجف الاشرف
فهد[ عدد التعليقات: 1716 ] نشر منذ 30 دقيقة
تقبل الله منكم صالح الاعمال
فيصل[ عدد التعليقات: 1232 ] نشر منذ 28 دقيقة
حياكم الله وففقكم
نوير[ عدد التعليقات: 896 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يعطيكم الف عافية
تركي[ عدد التعليقات: 896 ] نشر منذ 26 دقيقة
ان شاء الله تدوم المحبة والاخوة دائما
الجوهرة[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 25 دقيقة
المملكة ترحب بكم في كل وقت
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 1232 ] نشر منذ 13 دقيقة
يا هلا فيكم
ابو طيف[ عدد التعليقات: 896 ] نشر منذ 9 دقائق
حياك الله اخينا وسلمت من كل شر