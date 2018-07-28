مدير شبكة تلفزيونية استغل منصبه للتحرش بالعاملات

واشنطن(صدى):

نشرت إحدى وسائل الإعلام الأجنبية شهادات 6 نساء يتهمن فيها ” ليسلي مونفس ” رئيس مجلس إدارة شبكة ” سي بي إس نيوز ” الأمريكية، بالتحرش الجنسي.

وقالت 4 سيدات كن يعملن في الشبكة، إن الممثل السابق لامسهن وحاول تقبيلهن بالقوة، وتحدثت 3 منهن بدون إخفاء وجوههن.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن أقدم الوقائع تعود إلى منتصف ثمانينات القرن الماضي، وهي فترة لم يكن ” مونفس ” قد انضم خلالها إلى “سي بي أس” التي دخل إليها في 1995.

وأشارت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أن عدد من الضحايا واجهن تهديدات من ” مونفس ” بعدما رفضن عروضه وأنهن عوقبن مهنيا.

وإعترف ” ليسلي مونفس ” ، الذي يبلغ من العمر 68 عامًا، في بيان له، بأنه عرض ” منذ عقود ” على نساء إقامة علاقات وهو أمر ” يشعر بأسف كبير حياله ” ، لكنه أكد أنه لم يرتكب أي تحرش جنسي.

وأضاف ” مونفس ” ، في بيانه ” كنت أدرك دائما أن (لا تعني لا) وتمسكت بهذا المبدأ ” ، مشددًا على أنه لم يستخدم ” يومًا موقعي لا تسبب بأذى للمسيرة المهنية لأي شخص أو لعرقلتها “.

وأكدت ” وسائل الإعلام ” ، أنه إلى جانب مونفس، كانت هناك ” سي بي إس ” تتبع ثقافة غض النظر، التي تشجع على التحرش الجنسي.

والجدير بالذكر أن ” ليسلي مونفس ” نجم تلفزيوني تمكن من إصلاح الشبكة، التي كانت تواجه صعوبات كبيرة في تسعينات القرن الماضي وتحويلها إلى الشبكة الأميركية الأكثر متابعة في العقد الأخير.

وتولى ” مونفس ” رئاسة ” سي بي أس ” في 2003 وأطلق عددًا من البرامج، التي حققت شهرة هائلة من بينها ” بيغ بانغ ثيوري ” و ” سي اس آي ” و ” سرفايفر ” .