زوجة الأب تتجرد من الرحمة وتعذب بنات زوجها وتطردهما
أقدمت زوجة مصرية على تعذيب طفلتين وضربهما وطردهما من منزل والدهما ، فلم ترحم ضعفهما أو صغر سنهما بل ارتدت عباءة الشيطان وتعاملت بقسوة مع هاتين الطفلتين.
تعود الأحداث عندما تجردت زوجة من الإحساس ونسى الزوج معنى الرحمة وترك ابنتاه تحت وطأة زوجته التى قامت بتعذيبهما وضربهما بمعلقة ساخنة وسكين ولسعتهما في مناطق متفرقة في جسديهما، وقامت بطردهما من المنزل.
واستنجدت الطفلتين بجارتهما لتنقذهما من جبروت زوجة أبيهما بعد أن قامت زوجة الأب بطردهما إلي الشارع ولم يكن لهما أي مأوى ،مؤكدتين أن والدهما كان علي علم بذلك، فما كان منها إلا أن أخذتهما فورًا وتوجهت إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضد المتهمة.
و تلقّى قسم شرطة المرج بلاغًا من سيدة تفيد بعثورها على طفلتين ” روضة ” 10 سنوات، و ” فاطمة ” 7 سنوات، بحالة إعياء شديد وعلى جسديهما آثار ضرب وتعذيب، أمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمة، للإستماع إلي أقوالها في التهم الموجهة اليها.
أبو مها[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 2 ساعتين
أغلب زوجات الأب إن لم نقل جميعهن شيطانات إلا من رحم ربي سواء ظهر عليهن ذلك او لا
ولد الصحاااري[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 1 ساعة
زوجة الأب وبلاويها مااستغرب
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1418 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لا يوفقها وش ذنب الطفلتين ولا يوفق ابوهن اللي عارف وحاط جزمه بحلقه وساكت
لا حول ولا قوة الا بالله
متفائل[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لايوفقها هـ الشيطانة مالها قلب يحس والله لو يحبسوها ١٠ سنين قليل في حقها اللي ماتخاف الله
منى[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 1 ساعة
ياقلبي عليهم 💔💔 الحمد لله كشفوها قبل ماتجرأ على قتلهم لاسمح الله
أسرار[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لايوفقها