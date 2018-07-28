زوجة الأب تتجرد من الرحمة وتعذب بنات زوجها وتطردهما

القاهرة(صدى):

أقدمت زوجة مصرية على تعذيب طفلتين وضربهما وطردهما من منزل والدهما ، فلم ترحم ضعفهما أو صغر سنهما بل ارتدت عباءة الشيطان وتعاملت بقسوة مع هاتين الطفلتين.

تعود الأحداث عندما تجردت زوجة من الإحساس ونسى الزوج معنى الرحمة وترك ابنتاه تحت وطأة زوجته التى قامت بتعذيبهما وضربهما بمعلقة ساخنة وسكين ولسعتهما في مناطق متفرقة في جسديهما، وقامت بطردهما من المنزل.

واستنجدت الطفلتين بجارتهما لتنقذهما من جبروت زوجة أبيهما بعد أن قامت زوجة الأب بطردهما إلي الشارع ولم يكن لهما أي مأوى ،مؤكدتين أن والدهما كان علي علم بذلك، فما كان منها إلا أن أخذتهما فورًا وتوجهت إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضد المتهمة.

و تلقّى قسم شرطة المرج بلاغًا من سيدة تفيد بعثورها على طفلتين ” روضة ” 10 سنوات، و ” فاطمة ” 7 سنوات، بحالة إعياء شديد وعلى جسديهما آثار ضرب وتعذيب، أمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمة، للإستماع إلي أقوالها في التهم الموجهة اليها.