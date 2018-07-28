بالفيديو.. طائرة تضطر إلى الهبوط في شارع مزدحم

واشنطن(صدى):

شهد شارع مزدحم بشيكاغو الأميركية، اليوم السبت، واقعة غريبة لهبوط طائرة اضطراريًا وسط الشارع.

وفي التفاصيل تلقت السلطات في مدينة ليك شور درايف بالولاية نداء من طيار الطائرة ذات المحرك الواحد يفيد بأنه يواجه موقف طوارئ بسبب نفاد الوقود في طائرته وأنه يريد الهبوط، وفقًا لموقع ” سي بي إس ” نيوز الأميركي .

وقامت السلطات على الفور بإغلاق جزءا من الطريق على الفور للسماح بهبوط الطائرة، وذلك أثناء ساعة الذروة، ونجح الطيار في الهبوط دون إحداث إصابات أو خسائر.