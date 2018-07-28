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بالفيديو والصور.. بعثة الفتح تصل إلى سلوفينيا لبدء المعسكر الخارجي

بالفيديو والصور.. بعثة الفتح تصل إلى سلوفينيا لبدء المعسكر الخارجي
نواف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي لنادي ” الفتح ” ، اليوم السبت، مقطع فيديو وعدد من الصور توضح وصول بعثه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، إلى دولة ” سلوفينيا “، وذلك لبدء النموذجي برنامجه في معسكر الإعداد الخارجي.

وأظهر ” الفيديو ” ، عدد من اللاعبين أثناء إلتقاطهم الصور في المطار وعند الوصول إلى مقر إقامة البعثة في سلوفينيا.


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[ عدد التعليقات: 1224 ] نشر منذ 47 دقيقة

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