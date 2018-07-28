بالفيديو والصور.. بعثة الفتح تصل إلى سلوفينيا لبدء المعسكر الخارجي
نشر الحساب الرسمي لنادي ” الفتح ” ، اليوم السبت، مقطع فيديو وعدد من الصور توضح وصول بعثه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، إلى دولة ” سلوفينيا “، وذلك لبدء النموذجي برنامجه في معسكر الإعداد الخارجي.
وأظهر ” الفيديو ” ، عدد من اللاعبين أثناء إلتقاطهم الصور في المطار وعند الوصول إلى مقر إقامة البعثة في سلوفينيا.
🎥 بالفيديو | بعثة نادي #الفتح تصل الى سلوفينيا . #النموذجي_في_سلوفينيا pic.twitter.com/v8GKgzKSHy
— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) July 28, 2018
فيصل[ عدد التعليقات: 1224 ] نشر منذ 47 دقيقة
بالتوفيق