بالفيديو والصور.. بعثة الفتح تصل إلى سلوفينيا لبدء المعسكر الخارجي

نواف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي لنادي ” الفتح ” ، اليوم السبت، مقطع فيديو وعدد من الصور توضح وصول بعثه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، إلى دولة ” سلوفينيا “، وذلك لبدء النموذجي برنامجه في معسكر الإعداد الخارجي.

وأظهر ” الفيديو ” ، عدد من اللاعبين أثناء إلتقاطهم الصور في المطار وعند الوصول إلى مقر إقامة البعثة في سلوفينيا.