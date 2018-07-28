بالفيديو.. الكشف عن زيادة مشاركة النساء لخدمة ضيفات بيت الله الحرام

نايف السالم(صدى):

أكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيي، اليوم السبت، على وجود عدد من الخطط التطويرية لخدمة ضيوف الرحمن.

ولفت ” اليحيي ” في حوار لـ ” الإخبارية ” ، إلى أنه سيتم زيادة مشاركة العنصر النسائي لخدمة ضيفات بيت الله الحرام.

وأوضح أنه عدد العاملات في زيادة بالفعل، مؤكدًا على أنهن مدربين بشكل جيد؛ للتعامل مع ضيفات بيت الله الحرام.