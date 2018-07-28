بالفيديو.. الرئيس المصري يعلق على وسم ” ارحل يا سيسي ” : لازم ازعل

القاهرة(صدى):

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وسم إرحل ياسيسي الذى أطلقه البعض خلال الفترة الماضية، وذلك خلال حضوره لمؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة، السبت.

وقال الرئيس المصري: ” هما دخلونا فى أمة ذات عوز وفقر ولما أجي أخرج بكم منها وأخليكم دولة ذات شأن بإذن الله تعملوا هاشتاج ارحل ياسيسي، أزعل ولا مزعلش.. في دي ” .

وتابع : ” لازم أزعل.. لازم نخرج من العوز الأخلاقى والعلمي والاقتصادي والمجتمعي ” .

وأضاف: ” علشان نطلع من حالة العوز لازم نحط أيدنا في إيد بعض، وليس بالحكومة فقط.. إذا كنتم عاوزين تسلموا أولادكم صورة حقيقية جديدة للهوية المصرية التى تتحدي عصرها، أنا لا أستدعى الماضى رغم احترامي له لكل أريد هوية مصرية وطنية تتفاعل مع العصر وتتطوره ” .

الجدير بالذكر أن ولاية الرئيس السيسي تميزت بالتنمية الاقتصادية الناجحة، لاسيما بعد إطلاق عدد من مشاريع الإسكان والبناء التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد المصري إلى مستوى جديد .