قرقاش: تهديدات إيرن بشأن مضيق هرمز مرتبطة باعتداءات الحوثي بالبحر الأحمر
أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، اليوم السبت، على ارتباط تهديدات إيران حول مضيق هرمز بممارسات الحوثي الإرهابية بالبحر الأحمر.
وقال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لا يمكن لنا في السياق الجيوسياسي إلا أن نفهم أن التهديدات الإيرانية بشأن مضيق هرمز مرتبطة بالإعتداءات الحوثية ضد الملاحة في البحر الأحمر، هي علاقة بين الموجّه والتابع.أدركنا طبيعة الخطر الحوثي وواجهناه. “.
نوير[ عدد التعليقات: 879 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله ينتقم من كل ميلشيات الحوثي الارهابيين
الجوهرة[ عدد التعليقات: 879 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله ينتقم منهم