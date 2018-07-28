التعليم: فتح باب الترشيح ببرامج ” معهد الإدارة ” لشاغلي الوظائف التعليمية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، عن فتح باب الترشح لبرامج معهد الإدارة من شاغلي الوظائف التعليمية بإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات.

وأكدت ” الوزارة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من ٢/١١/١٤٣٩ وحتى ٢٩/١٢/١٤٣٩ على أن لا يزيد عن ثلاثة برامج تدريبية خلال السنة ولاتزيد أيامها عن ١٢ يوم خلال السنة للعام التدريبي 1439/1440 هـ.

جاء ذلك في تعميم إلى جميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

ونص ” التعميم ” على الأتي ، بناءً على الخطة الزمنية للبرامج التدريبية والإعدادية والحلقات التطبيقية لمعهد الإدارة العامة للعام التدريبي، وحرصًا من الوزارة على الاستفادة من الدورات التدريبية التي يقدمها المعهد لشاغلي الوظائف التعليمية، لذا نأمل إبلاغ مسؤول الترشيح بإدارتكم بتسجيل المرشحين من شاغلي الوظائف التعليمية من خلال الرابط التالي هنــــــا .

وشدد ” التعميم ” ، على الالتزام بالترشيح لمنسوبي الإدارة من شاغلي الوظائف التعليمية فقط (حيث إن الترشيح لمنسوبي الإدارة من الإداريين يتم من خلال مدخل بيانات خاص، وعدم الترشيح لأكثر من ثلاثة برامج تدريبية بحيث لا يزيد مجموع أيامها التدريبية عن 12 يوما تدريبيًا لكل مرشح.

وأوضحت ” الوزارة ” ، أنه يجب التوافق بين البرنامج التدريبي مع طبيعة عمل المرشح ومهامه الوظيفية التي يمارسها فعليا، والترشح على البرامج ذات الطابع التربوي فقط، ويستثنى من ذلك البرامج الإدارية التي لها علاقة بطبيعة عمل المرشح من مديري ورؤساء الأقسام.

وأشار ” التعميم ” ، إلى أن الترشح للحلقات التطبيقية يقتصر على مديري التعليم ومساعديهم فقط، بعد أخذ الموافقة من نائب الوزير، وتزويد الإدارة العامة للتدريب والابتعاث بصورة من الموافقة ، مع عدم

تسجيلهم 3 البرامج العامة الخاصة بشاغلي الوظائف التعليمية.

وأردف ” التعميم ” ، إلى أن تسجيل بيانات المرشحين يتم في الفصل التدريبي الأول والثاني، حسب الخطة الزمنية والمحددة على موقع معهد الإدارة، ويتم التنسيق مع مسؤول اعتماد الترشيحات في الوزارة عند الحاجة، مؤكدا أنه يجري التحديث المستمر لبيانات المسجلين في قاعدة بيانات معهد الإدارة لمنسوبيكم.

ولفت ” التعميم ” ، إلى أنه يتم اعتماد الترشيح من قبل مسؤول الاعتماد بالوزارة، والقبول النهائي من عدمه سيكون آليًا من قبل معهد الإدارة على أن تتولى كل إدارة تعليم (مسؤول الترشيح فيها) بإبلاغ المرشحين بالقبول من عدمه وفق البيانات المعتمدة من مسؤول الاعتماد بالوزارة لإكمال الإجراء النظامي اللازم.

وبيّنت ” الوزارة ” ، أنه يمكن الإطلاع على نتيجة الترشيح من خلال موقع المعهد.