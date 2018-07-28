” يزيد الراجحي ” أول عربي يتوج بلقب أطول رالي في العالم

محمد السعران(صدى):

حقق البطل السعودي يزيد الراجحي سائق فريق إكس ريد ميني جون كوبر وركس المركز الأول في ختام رالي “ سيلك واي ” أمس الجمعة.

ونجح الراجحي في تحقيق هذا الإنجاز بعد منافسة استمرت 7 أيام في فئة T1. ليسجل اسمه كأول عربي يحقق لقب أطول رالي في العالم.

وقال البطل السعودي إنه يتشرف بأن يكون أول عربي يتوج بهذا اللقب.

وكتب في أول تعليق له على اللقب، عبر حسابه بموقع “ تويتر ” : “ الحمد لله بتوفيق رب العالمين حققت المركز الأول في أعلى فئة لرالى طريق الحرير وبذلك أتشرف أن أكون أول عربي يتوج بهذا اللقب ” .

وأكد أن التتويج سيتم اليوم الجمعة في الساحة الحمراء بموسكو عند الساعة ٥.٥٥ مساء بتوقيت الرياض وسينقل مباشرة تحت رعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.