بالفيديو.. بدلاء الأرسنال يلفتون الأنظار برقصة رائعة أمام سان جيرمان

ماجد محمد(صدى):

لفت لاعبو الأرسنال الأنظار إليهم، اليوم السبت، خلال مباراة باريس سان جيرمان ، من على دكة البدلاء.

والتقطت عدسات المصورين رقصة لبدلاء الأرسنال بقيادة النجم أوزيل ؛ والذي ظهر بعد أسبوع متوتر، وبجواره أوباميانغ والدولي المصري محمد النني، وهم يرقصون فرحًا بالفوز الكبير بخماسية على النادي الفرنسي.

وكان أوزيل أعلن اعتزال اللعب الدولي؛ متهمًا ألمانيا بالعنصرية، بسبب أصوله التركية، لكنه بدا في حالة رائعة أمام باريس سان جيرمان.