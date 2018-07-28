جامعة أم القرى تستقبل غداً طلبات القبول في برنامجي السنة التأهيلية

مكة المكرمة(صدى):

تبدأ عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى يوم غداً الأحد عبر بوابة القبول الإلكترونية الموحدة استقبال طلبات الطلاب والطالبات الراغبين في القبول عبر برنامجي السنة التأهيلية والتحضيرية المسائي خلال العام الجامعي 1439/1440هـ ، بمقر الجامعة الرئيس بمكة المكرمة ، وفروعها بمحافظات الجموم ، والليث ، والقنفذة ، ودبلومات كلية المجتمع بمكة المكرمة ، وذلك خلال الفترة من 16-20/ 11/ 1439هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور هاشم بن أحمد الصمداني ” أن هذه الفترة تعتبر فرصة للطلاب والطالبات الذين لم تؤهلهم نسبهم الموزونة في قبول الانتظام، من خلال التقديم عبر بوابة القبول الإلكترونية لبرنامجي السنة التأهيلية والتحضيرية المسائي وبرامج دبلومات كلية المجتمع والتي تتم إجراءات القبول عليها خلال الفترة ن 16-20/ 11/ 1439هـ؛ والمتمثلة في تقديم طلبات القبول، ويتم بعد ذلك إجراء المفاضلة من قبل العمادة خلال الفترة من 23-25 /11/ 1439هـ، ومن ثم تُعلن نتائج المقبولين في برامج السنة التأهيلية والتحضيرية المسائية، ويتم خلال الفترة من 26 ذو القعدة حتى 5 من ذو الحجة 1439هـ سداد الرسوم المالية.

وبين عميد القبول والتسجيل ” أن برنامج السنة التحضيرية المسائي يتم القبول فيه عبر مساري الهندسة والحاسب الآلي، والإداري، لافتاً الانتباه إلى أنه يجب على كل طالب خلال فترة الدراسة لمدة عام الحصول معدل تراكمي لا يقل عن1.75، من أصل 4، مع اجتياز جميع المقررات الدراسية ، ويكون الانتظام في الجامعة في أحد التخصصات المرتبطة بعمادة السنة التحضيرية وفق الضوابط والمعايير المعمول بها.

وأضاف الدكتور هاشم الصمداني ” أن برنامج السنة الـتأهيلية المسائي يتم القبول فيه عبر كليات الشريعة والدراسات الإسلامية ، واللغة العربية ،والعلوم التطبيقية ،الدعوة وأصول الدين ،وكلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية وكذلك الكليات الجامعية بفروع الجموم ،و الليث ،والقنفذة، مبيناً أنه يجب على الملتحقين بالبرنامج الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 2 من أصل 4 ، وعدم الحصول على تقدير ح أي محروم لكثرة الغيابات خلال فترة الدراسة في أي مقرر دراسي ، ويكون الانتظام في الجامعة في أحد التخصصات المرتبطة بالكلية التي تم القبول فيها وفق الضوابط والمعايير المعمول بها.