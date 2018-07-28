بالفيديو.. ضابط يمني يهدي قصيدة لخادم الحرمين الشريفين

فهمي محمد(صدى):

أذاعت شعبة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اليمنية، قصيدة وطنية للشاعر النقيب فيصل الورد، بعنوان ” سلام يا سلمان من جند العقيدة والفدا ” .

وحملت القصيدة كلمات شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك ” سلمان بن عبدالعزيز ” على ما يقدمه لليمن لإنقاذها من براثن ميليشيا الحوثي، والاعتزاز بما يقدمه الجنود السعوديون .

وتضمنت كلمات القصيدة الأتي :

” سلام يا سلمان من جند العقيدة والفداء

حماة دين الله من أهل البدع والمنكرات

يابو فهد بارفع لكم من مترسي ضد العدا

كلمة شكر جندي بطل ثابت ثبوت الراسيات ” .