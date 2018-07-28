بالفيديو.. ضابط يمني يهدي قصيدة لخادم الحرمين الشريفين
أذاعت شعبة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اليمنية، قصيدة وطنية للشاعر النقيب فيصل الورد، بعنوان ” سلام يا سلمان من جند العقيدة والفدا ” .
وحملت القصيدة كلمات شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك ” سلمان بن عبدالعزيز ” على ما يقدمه لليمن لإنقاذها من براثن ميليشيا الحوثي، والاعتزاز بما يقدمه الجنود السعوديون .
وتضمنت كلمات القصيدة الأتي :
” سلام يا سلمان من جند العقيدة والفداء
حماة دين الله من أهل البدع والمنكرات
يابو فهد بارفع لكم من مترسي ضد العدا
كلمة شكر جندي بطل ثابت ثبوت الراسيات ” .
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