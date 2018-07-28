” أردوغان ” يريد استقبال عسكري ومأدبة عشاء رسمية خلال زيارته لبرلين

وكالات (صدى):

كشفت تقارير إخبارية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طالب السلطات الألمانية بتنظيم استقبال عسكري له، ومأدبة عشاء رسمية، خلال زيارة مرتقبة له إلى العاصمة برلين.

وأفادت صحف ألمانية، اليوم السبت، نقلًا عن مصادر حكومية في أنقرة وبرلين، بأن أردوغان ” يريد أن يستقبله الرئيس الألماني، وأن تنظم مراسم عسكرية، ومأدبة عشاء رسمية بالمناسبة ” ، بالإضافة إلى تنظيم فعالية يتحدث خلالها إلى الجالية التركية.

ومن المرتقب أن يزور أردوغان، برلين نهاية سبتمبر المقبل، ولكن لم يتم تحديد الموعد بصورة رسمية.