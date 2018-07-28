بالفيديو.. لحظة استهداف التحالف لمواقع تخزين أسلحة وعناصر مسلحة حوثية
شنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، غارات على مواقع وتجمعات للميليشيات الإنقلابية الحوثية التابعة لإيران داخل الأراضي اليمنية .
ونشر التحالف مقاطع فيديو تظهر عمليات رصد لتحركات ميليشيات الحوثية الإيرانية بواسطة منظومة الاستطلاع .
وبين الفيديو لحظة استهدف طيران التحالف مواقع لتخزين الأسلحة وعربيات مسلحة وتجمعات لأفراد مسلحين لميليشيا الحوثي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50573 ] نشر منذ 51 دقيقة
الله ينصركم ويثبت اقدامكم ,, آمين ,,
,, دكوهم وخيبوا آمالهم غيبهم الله واخزاهم ,, آمين ,,
فهد[ عدد التعليقات: 1708 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يعطيكم العافية
الجوهرة[ عدد التعليقات: 879 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله ينصركم على ميلشيات الحوثي الارهابية
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10972 ] نشر منذ 23 دقيقة
لعنة الله على الحوثيين الروافض المجوس الخونة الكفرة الفجرةعباد القبور اذناب ايران اللعينه
اللهم انصرجنود الحق على الباطل اللهم ثبت اقدامهم وسدد رميهم