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بالفيديو.. لحظة استهداف التحالف لمواقع تخزين أسلحة وعناصر مسلحة حوثية

بالفيديو.. لحظة استهداف التحالف لمواقع تخزين أسلحة وعناصر مسلحة حوثية
فهمي محمد(صدى):

شنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، غارات على مواقع وتجمعات للميليشيات الإنقلابية الحوثية التابعة لإيران داخل الأراضي اليمنية .

ونشر التحالف مقاطع فيديو تظهر عمليات رصد لتحركات ميليشيات الحوثية الإيرانية بواسطة منظومة الاستطلاع .

وبين الفيديو لحظة استهدف طيران التحالف مواقع لتخزين الأسلحة وعربيات مسلحة وتجمعات لأفراد مسلحين لميليشيا الحوثي.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 50573 ] نشر منذ 51 دقيقة

الله ينصركم ويثبت اقدامكم ,, آمين ,,

,, دكوهم وخيبوا آمالهم غيبهم الله واخزاهم ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1708 ] نشر منذ 48 دقيقة

الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 879 ] نشر منذ 47 دقيقة

الله ينصركم على ميلشيات الحوثي الارهابية

[ عدد التعليقات: 10972 ] نشر منذ 23 دقيقة

لعنة الله على الحوثيين الروافض المجوس الخونة الكفرة الفجرةعباد القبور اذناب ايران اللعينه

اللهم انصرجنود الحق على الباطل اللهم ثبت اقدامهم وسدد رميهم

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