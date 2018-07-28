بالفيديو.. لحظة استهداف التحالف لمواقع تخزين أسلحة وعناصر مسلحة حوثية

فهمي محمد(صدى):

شنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، غارات على مواقع وتجمعات للميليشيات الإنقلابية الحوثية التابعة لإيران داخل الأراضي اليمنية .

ونشر التحالف مقاطع فيديو تظهر عمليات رصد لتحركات ميليشيات الحوثية الإيرانية بواسطة منظومة الاستطلاع .

وبين الفيديو لحظة استهدف طيران التحالف مواقع لتخزين الأسلحة وعربيات مسلحة وتجمعات لأفراد مسلحين لميليشيا الحوثي.