ضبط شاب أقام حفل اغتصاب جماعي لفتاة أحبها انتقاما من والدها

القاهرة(صدى):

ألقت الجهات الأمنية المصرية القبض على شاب؛ إثر إقامته حفل اغتصاب جماعي لفتاة أحبها؛ انتقامًا من والدها.

وفي التفاصيل قدم الشاب المتهم صاحب الـ 24 عاما حبيبته فريسة إلى 4 من أصدقائه لاغتصابها؛ بعد أن تقدم لخطبتها إلا أن والدها رفض بدعوى عدم قدرة الشاب على الزواج من ابنته والإنفاق عليها، بسبب مصاحبته لأصدقاء السوء.

وقام المتهم باستدراج الفتاة بعد أن شعر بالإهانة من والدها، وقام باصطحابها إلى شقة أحد أصدقائه، لتتفاجأ بقيام 4 أشخاص بتهديدها بأسلحة بيضاء، ومن ثم اغتصابها عدة ساعات.

وقدم الأب بلاغ إلى الشرطة بالواقعة،وتم القبض على أثنين من المتهمين والبحث جاري عن الثلاثة الأخرين.