ضبط شاب أقام حفل اغتصاب جماعي لفتاة أحبها انتقاما من والدها
ألقت الجهات الأمنية المصرية القبض على شاب؛ إثر إقامته حفل اغتصاب جماعي لفتاة أحبها؛ انتقامًا من والدها.
وفي التفاصيل قدم الشاب المتهم صاحب الـ 24 عاما حبيبته فريسة إلى 4 من أصدقائه لاغتصابها؛ بعد أن تقدم لخطبتها إلا أن والدها رفض بدعوى عدم قدرة الشاب على الزواج من ابنته والإنفاق عليها، بسبب مصاحبته لأصدقاء السوء.
وقام المتهم باستدراج الفتاة بعد أن شعر بالإهانة من والدها، وقام باصطحابها إلى شقة أحد أصدقائه، لتتفاجأ بقيام 4 أشخاص بتهديدها بأسلحة بيضاء، ومن ثم اغتصابها عدة ساعات.
وقدم الأب بلاغ إلى الشرطة بالواقعة،وتم القبض على أثنين من المتهمين والبحث جاري عن الثلاثة الأخرين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50573 ] نشر منذ 1 ساعة
اعقب ياالفاسد ياعديم النخوة والكرامه ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10972 ] نشر منذ 23 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1414 ] نشر منذ 13 دقيقة
افسد من رجل ولو فيك ذرة رجوله كان انتقمت من ابوها مو تنتقم من بنت ضعيفه
وهي ليش تروح معه لشقه الا اذا كانت متعوده دايمن وكيف يرضى على حبيبته ان احد يغتصبها هذا كذاب ما يحبها واذا كان يحبها وعامل موضوع الاغتصاب عشان يضغط على ابوها يزوجه فهو ديوث ابن ستين كلب وابو البنت معه حق لما يرفضه