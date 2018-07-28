إحالة 3 قضاة للمحاكمة التأديبية لمخالفتهم النظام

نايف السالم(صدى):

أكدت مصادر مطلعة، اليوم السبت، على قرار وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور ” وليد الصمعاني ” ، بإحالة ثلاثة قضاة من محاكم مختلفة في المملكة إلى دائرة التأديب، لعدم انضباطهم وتردي إنتاجيتهم.

وقالت ” المصادر ” ، إن قرار الإحالة تضمن عدة مخالفات منها ” جوانب إجرائية، وعدم الانضباط في العمل، والتأخر عن تحديد المواعيد، وكثرة الغياب، وتردي مستوى الإنتاجية، ووجود ملاحظات على بعض القرارات الصادرة من أحدهم، والتأخر عن العمل والإنصراف منه مبكرًا رغم كثرة المراجعين ” .

وأضافت ” المصادر ” ، أن القرار جاء بعد تقارير أصدرها التفتيش القضائي الذي يتولى المتابعة الميدانية والإلكترونية لأعمال المحاكم والقضاة بحقهم.