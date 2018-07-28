من بيروت.. رسالة غامضة من حليمة بولند بعد أنباء طلاقها
انتشرت خلال الأيام الماضية، أنباء عن طلاق الإعلامية الكويتية حليمة بولند، وذلك بعد مرور شهرين فقط على زواجها من المحامي الكويتي عبدالرزاق العنزي.
وتزور ” بولند ” خلال هذا الأسبوع، العاصمة اللبنانية بيروت؛ لتحضير برنامج جديد ستطل فيه على الجمهور قريبًا، حيث نشرت صورة لها من بيروت عبر موقع ” انستجرام ” .
وعلَّقت ” بولند ” على الصور، قائلة : ” لا صار لك شخص تحبه وتغليه.. لا تدخله في كل طاري وسيره.. سكر عيون الناس لا صرت شاريه.. محد في هذا الوقت يعطيك خيره ” .
وكانت المذيعة الكويتية، قد خرجت في تصريح لها قبل أسبابيع معلنة أن ” منزلها تدمّر ” ، ولكن دون أن يعرف الجمهور المقصود من العبارة.
وتكّهن المتابعون لها، بأنّها توجه من خلال زيارتها لبيروت وتعليقها على صورتها، برسالة إلى طليقها، وتشير إلى كثرة الأحاديث والشائعات المتداولة أخيراً عن حياتها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50573 ] نشر منذ 1 ساعة
بالف زمهرير ، ماهمتنا بشي ,,
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1414 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي الاشكال مو حقت زواج وبيت وتربية اطفال وانا اعتقد ان الاتفاق بينهم قبل الزواج يكون في مده محدده يعني مو زواج دائم واللبيب با الاشاره يفهم وسط كله عفن وبكرا تتزوج واحد ثاني كم شهر والحسابه تحسب وفيه زواجات لحليمه ما نعلم عنهن قبل وربك ستار حليم.
لا صار لك شخص تحبه وتغليه.. لا تدخله في كل طاري وسيره.. سكر عيون الناس لا صرت شاريه.. محد في هذا الوقت يعطيك خيره ” .
كثري من هذا القصيد يا حلومه قبل يتقرفط ويصير زي رقبة صباح الشحروره وبعدها تعرفين وين مكانك في مزبلة التاريخ لا حصلتي لدنيا ولا اخره
نفسي اعرف وش كان في ايباد المعتوه شعيب يخصك انا متاكد انه مع زوج من الازواج اللي بعتي لحمك رخيص لهم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10972 ] نشر منذ 9 دقائق
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
هذه الامور لا تهمنا …….. مشاكلها لها وعليها