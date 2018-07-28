من بيروت.. رسالة غامضة من حليمة بولند بعد أنباء طلاقها

أميرة خالد(صدى):

انتشرت خلال الأيام الماضية، أنباء عن طلاق الإعلامية الكويتية حليمة بولند، وذلك بعد مرور شهرين فقط على زواجها من المحامي الكويتي عبدالرزاق العنزي.

وتزور ” بولند ” خلال هذا الأسبوع، العاصمة اللبنانية بيروت؛ لتحضير برنامج جديد ستطل فيه على الجمهور قريبًا، حيث نشرت صورة لها من بيروت عبر موقع ” انستجرام ” .

وعلَّقت ” بولند ” على الصور، قائلة : ” لا صار لك شخص تحبه وتغليه.. لا تدخله في كل طاري وسيره.. سكر عيون الناس لا صرت شاريه.. محد في هذا الوقت يعطيك خيره ” .

وكانت المذيعة الكويتية، قد خرجت في تصريح لها قبل أسبابيع معلنة أن ” منزلها تدمّر ” ، ولكن دون أن يعرف الجمهور المقصود من العبارة.

وتكّهن المتابعون لها، بأنّها توجه من خلال زيارتها لبيروت وتعليقها على صورتها، برسالة إلى طليقها، وتشير إلى كثرة الأحاديث والشائعات المتداولة أخيراً عن حياتها.