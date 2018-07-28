أول غرامة لشاب بسبب ” رقصة كيكي “

القاهرة(صدى):

غرمت النيابة العامة المصرية شابا 1050 جنيها 59 دولارا بسبب رقصة ” كيكي ” خارج سيارته وهي تسير في طريق عام دون وجوده في مقعد القيادة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان : إحالة الشاب، وهو طالب جامعي من القاهرة، للنيابة تمت في ظل تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بالنزول من السيارة أثناء سيرها بالطريق العام والتخلي عن عجلة القيادة وغلق بابها مع استمرارها في السير دون سائق.

وأضافت أن صاحب السيارة أتى بحركات استعراضية بجوارها مما يعرض حياته وحياة المواطنين من المارة وقائدي السيارات للخطر ” ، فيما لم يحدد بيان الداخلية مكان الواقعة.