أول غرامة لشاب بسبب ” رقصة كيكي “
غرمت النيابة العامة المصرية شابا 1050 جنيها 59 دولارا بسبب رقصة ” كيكي ” خارج سيارته وهي تسير في طريق عام دون وجوده في مقعد القيادة.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان : إحالة الشاب، وهو طالب جامعي من القاهرة، للنيابة تمت في ظل تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بالنزول من السيارة أثناء سيرها بالطريق العام والتخلي عن عجلة القيادة وغلق بابها مع استمرارها في السير دون سائق.
وأضافت أن صاحب السيارة أتى بحركات استعراضية بجوارها مما يعرض حياته وحياة المواطنين من المارة وقائدي السيارات للخطر ” ، فيما لم يحدد بيان الداخلية مكان الواقعة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50573 ] نشر منذ 1 ساعة
اجل يرقص كيكي ..
,, ادبوه وباالسجن ارفسوه ,,
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1414 ] نشر منذ 7 دقائق
نفسي اشوف واحد يرقص كيكي قدامي على الملازيم غير اقورها له
وش الكلام هذا كل شئ يعملونه اليهود لازم نعمله انا شفت واحد فاتح باب السياره ويمشي جنبها ولما قربة منه طلع يدف السياره كنت برقص معه ورجلي با الماخوذه بس الحمد لله دفيت معه وشغل السياره وطلع ما يعرف حتى الرقص حقنا