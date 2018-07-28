سفير المملكة بالقاهرة: هناك مواقع وهمية تروج للحصول على رحلات حج

نايف السالم(صدى):

أوضح سفير خادم الحرمين الشريفية في القاهرة، السفير أسامة نقلي، أنه مع قرب موسم الحج من كل عام، تنتشر المواقع الوهمية التي تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج، وتستخدم في ذلك منصات التواصل الاجتماعي (Whatsapp – Facebook – Twitter) وغيرها، وهي تهدف إلى التحايل والنصب على المواطنين.

وأكد السفير أسامة نقلي في بيان له، اليوم السبت، أن هذه المواقع وهمية ومزورة وتعمل خارج إطار القنوات النظامية والمكاتب المعتمده بالتنسيق مع حكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وشدد على ضرورة توخي الحيطة والحذر من هذه الاعلانات الوهمية لعدم الوقوع فريسة لها.