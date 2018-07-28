بالفيديو.. نصائح للعناية بنظافة المولود الجديد

أميرة خالد(صدى):

كشفت عبير الدوسري فنية تمريض ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” صباح السعودية ” عن طرق العناية بالمولود الجديد والحفاظ على نظافتة .

وقالت عبير ، العناية بالأطفال يلزمنا عدة نصائح ، لحمايتهم من الأمراض ، حيث يجب أن تكون من تقدم الرعاية للطفل يدها نظيفة لعدم تعريضه للميكروبات .

وتابعت عبير ، عند تحميم الطفل يجب أن تكون درجة المياه من درجة حرارة جسم الطفل ، ولدينا في التمريض قسم التثقيف الصحي خاصة للأمهات الجدد ، لإعطائها نصائح لكيفية إرضاعه وتحميمه والعناية به .

وعرضت عبير خلال الحلقة طريقة تحميم الطفل ونظافته بطريقة عملية .