بالفيديو.. نصائح للعناية بنظافة المولود الجديد
كشفت عبير الدوسري فنية تمريض ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” صباح السعودية ” عن طرق العناية بالمولود الجديد والحفاظ على نظافتة .
وقالت عبير ، العناية بالأطفال يلزمنا عدة نصائح ، لحمايتهم من الأمراض ، حيث يجب أن تكون من تقدم الرعاية للطفل يدها نظيفة لعدم تعريضه للميكروبات .
وتابعت عبير ، عند تحميم الطفل يجب أن تكون درجة المياه من درجة حرارة جسم الطفل ، ولدينا في التمريض قسم التثقيف الصحي خاصة للأمهات الجدد ، لإعطائها نصائح لكيفية إرضاعه وتحميمه والعناية به .
وعرضت عبير خلال الحلقة طريقة تحميم الطفل ونظافته بطريقة عملية .
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