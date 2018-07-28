بالفيديو..” الركبان ” يوضح حكم وجود رجل ينشد في الحفلات النسائية

عادل الحربي (صدى):

رد عضو هيئة كبار العُلَماء سابقاً وأستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بقسم الفقه، عبدالله بن علي الركبان، على سؤال امرأة عن حكم وجود رجل ينشد في مناسبة زواج ومحفل نسائي وهن يتراقصن على كلامه أو قصيده أو غنائه.

وقال ” الركبان ” أمس في برنامج الجواب الكافي في قناة المجد الفضائية: ” كثر الحفلات في البيئات المحتشمة يأتون برجل- سواء كان بفرقة أم لا ينشد ويلقي قصائد ويكون بينه وبين النساء حاجز من خلال شاشة يريْنه فيها وهو لا يراهنٌ ، فلا أرى في ذلك بأسا شريطة أن تكون الكلمات التي تلقى في هذه القصائد والأناشيد عفيفة ليس فيها إسفاف وليس فيها ما يتنافى مع الشرع بأي وجه من الوجوه.