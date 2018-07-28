” شاب عريس ” يؤجل حفل زفافه لليوم التالي بسبب خسوف القمر الدامي

سامي المجيدير(صدى):

في بادرة غريبة ومٌوقف شجاع والذي يّميز عقيدة المسلم القوية ” شاب عريس يؤجل حفل زفافه بسبب خسوف القمر الدامي الذي شّهدته سماء المملكة والعالم ليلة أمس الجمعة و الذي كان مقرراً اقامته أمس الجمعة .

وفي تفاصيل القصه الذي يرويها الشاب ” العريس ” عارف بجاد المطيري من سكان قرية ” القويعية ” تابعه لمحافظة المهد حيث يقول المطيري لـ ” صدى الالكترونية ” عّلمنا بحادثة خسوف القمر منذا اسبوع تقريباً وطلب مني والدي ووالدتي ان اؤجل حفل زواجي ليوم السبت بعد ان كان مقرراً لإقامته يوم الجمعه الذي يٌصادم ” خسوف القمر ” ولم اتردد بل بديت بالفعل على إبلاغ أهل زوجتي بتأجيل الزواج بسبب الخسوف .

ولرغبتنا بّعدم انشغال المدعوين عن التضّرع الى الله والعباده ولاسيما ان حفل الزواج كما هي العاده يصاحبه حفله ” غنائية ” بالجانب النسائي وشيلات وغيرها لدى الرجال ووجدت ترحيباً بالمبادرة وأكمل المطيري قائلاً : قمت بعمل رساله جماعية للمدعوين موضحاً ان الحفل تم تاجيله لليوم السبت وتم إرسالها لهواتف الجميع .

كما اوضح شقيق العريس ” محمد ” ان جميع المدعوين تم ابلاغهم بتأجيل الزواج خاصه للقادمين من بعيد وقد ابدؤ اعجابهم من هذا الموقف الذي قالوا عنه ” مٌوقف شجاع ” .

الجّدير بالذكر بأن سماء المملكة شّهدت ليلة أمس الجمعة ظهور القمر مكتملًا قبل خسوف هو الأطول في القرن الحالي وقد استمر لمدة 103 دقائق إذ ظهر القمر بشكل دامٍ محمرّ اللون.

وبدت الظاهرة ملحوظة في سماء المملكة والعالم.