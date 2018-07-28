“بالواى فاى” شركة سعودية تقتحم عالم عدادات المياه والبداية مصرية

سعيد العجل(صدى):

نجحت شركة سعودية بإجراء تجارب قراءة العدادات عن بعد باستخدام خاصية wfi الموجودة بغرفة التحكم الرئيسية لشركة مياه الشرب بالقاهرة

وقامت الشركة بتركيب 9 عدادات بالحى السابع بمدينة نصر منهم 5 عدادات قطر 5 و 4 عدادات قطر 15 و اثبتت التجربة نجاحا كبيرا بعد قراءة استهلاك العداد بمقر الشركة وتعتمد التجربة عن استخدام غرفة التحكم الرئيسية الخاصة بالعدادات بالعمل من خلال استخدام الطاقة الشمسية ويتم تقيم التجربة بشكل كامل خلال 6 شهور القادمة لضمان نجاحها بالكامل وتطبيقها بشكل اوسع على مختلف المناطق

قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة ان هذه التجربة تقدمت بها احدى الشركات السعودية وتم مناقشتها بشكل كامل واجراء التجارب المطلوبة عليها و تصنيع العداد بمكونات سعودية وفور الانتهاء من التقرير النهائى سيتم تطبيق التجربة بشكل اوسعمشيرا ان نجاح التجربة يساعد على تقليل عدد قراء العدادات والاستفادة منهم فى اعمال التحصيل الخاصة بالشركة والقضاء بشكل كامل على ضرب القراءة دون حضور القارىء بشكل منتظم مما يحقق القراءة العادلة ودفع الفواتير المستحقة بدون مبالغة فيها .

أكد ان شركة مياه القاهرة تسعى الى تطبيق احدث التكنولوجيات العالمية فى مجال المياه لتحقيق افضل الخدمات للمواطنين وهذه التجربة تعتمد على تشغيل خاصية النت او wfi والدخول على رقم العدادت وتحقيق القراءة الموجودة به دون عناء او صعوبة او تدخل العنصر البشرى.