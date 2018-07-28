الكشف عن الحالات التي يعتبر القائم بها مرتكب لجريمة التستر التجاري
أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، 5 حالات يعتبر من يقوم بها مرتكبًا لجريمة التستر التجاري.
وعن هذه الحالات، أبان عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار، أن حالات مخالفة نظام مكافحة التستر هي:
– تمكين غير المواطن من الاستثمار أو ممارسة نشاط تجاري محظور عليه ممارسته.
– غير السعودي الذي يستثمر أو يمارس نشاطًا تجاريًا باسم ” مواطن ” أو مستثمر أجنبي.
– تغطية عمل مخالف مقابل مبلغ مقطوع.
– غير السعودي الذي يعمل بالنسبة أو القطعة من دون إشراف المواطن.
– غير السعودي الذي يعمل بالسمسرة أو الوساطة باسم مواطن.
طلال[ عدد التعليقات: 2315 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبتلينا يارب
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1524 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيكم العافيه ويقويكم علي عملكم
qlq[ عدد التعليقات: 3584 ] نشر منذ 2 ساعتين
…
ع القوة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31568 ] نشر منذ 51 دقيقة
الله يقويكم😘