الكشف عن الحالات التي يعتبر القائم بها مرتكب لجريمة التستر التجاري

عادل الحربي (صدى):

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، 5 حالات يعتبر من يقوم بها مرتكبًا لجريمة التستر التجاري.

وعن هذه الحالات، أبان عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار، أن حالات مخالفة نظام مكافحة التستر هي:

– تمكين غير المواطن من الاستثمار أو ممارسة نشاط تجاري محظور عليه ممارسته.

– غير السعودي الذي يستثمر أو يمارس نشاطًا تجاريًا باسم ” مواطن ” أو مستثمر أجنبي.

– تغطية عمل مخالف مقابل مبلغ مقطوع.

– غير السعودي الذي يعمل بالنسبة أو القطعة من دون إشراف المواطن.

– غير السعودي الذي يعمل بالسمسرة أو الوساطة باسم مواطن.