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الكشف عن الحالات التي يعتبر القائم بها مرتكب لجريمة التستر التجاري

الكشف عن الحالات التي يعتبر القائم بها مرتكب لجريمة التستر التجاري
عادل الحربي (صدى):

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، 5 حالات يعتبر من يقوم بها مرتكبًا لجريمة التستر التجاري.

وعن هذه الحالات، أبان عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار، أن حالات مخالفة نظام مكافحة التستر هي:

– تمكين غير المواطن من الاستثمار أو ممارسة نشاط تجاري محظور عليه ممارسته.
– غير السعودي الذي يستثمر أو يمارس نشاطًا تجاريًا باسم ” مواطن ” أو مستثمر أجنبي.
– تغطية عمل مخالف مقابل مبلغ مقطوع.
– غير السعودي الذي يعمل بالنسبة أو القطعة من دون إشراف المواطن.
– غير السعودي الذي يعمل بالسمسرة أو الوساطة باسم مواطن.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2315 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله لايبتلينا يارب

[ عدد التعليقات: 1524 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعطيكم العافيه ويقويكم علي عملكم

[ عدد التعليقات: 3584 ] نشر منذ 2 ساعتين

ع القوة

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