بالصور.. كشافة سعودية تخطف الأنظار بعد تنظيفهم بحيرة هولندية

أمستردام(صدى):

قام وفد من جمعية الكشافة العربية السعودية، المشارك في المخيم الكشفي الأوروبي – المقام حاليًا في هولندا – اليوم السبت، بتنفيذ برنامج تطوعي لمدة يوم واحد، أُطلق عليه مشروع خدمة بحيرة ” غاسيلتي ” ، التي تقع بمقاطعة ” درينثي ” الهولندية.

وشارك بالبرنامج، أكثر من 3000 جوال وقائد كشفي يمثلون 53 جمعية كشفية وطنية، حيث قاموا بتنظيف البحيرة الهولندية من كل الشوائب والنفايات، مما لفت انتباه زوار ومرتادي البحيرة، الذين شاركوهم في مهمتهم، معبرين عن إعجابهم بتفاني الجوالة السعودية في خدمة البيئة والطبيعة.

جدير بالذكر، أن ذلك قد جاء ضمن الخدمات المقدمة للمحافظة على البيئة الطبيعية المدرجة في مسارات برنامج المخيم الكشفي الأوروبي، بمشاركة الكشافة السعودية.