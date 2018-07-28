في ساعتين فقط.. مواطن يحصل على 5 شهادات جامعية
أثبت مواطن أن استخراج شهادة وهمية بالولايات المتحدة ليس بالأمر الصعب؛ حيث تمكن من الحصول على 5 شهادات جامعية في ساعتين فقط، لافتًا إلى أنه كان يدرس اللغة الإنجليزية في معهد تابع لجامعة هاملن بولاية مينيسوتا الأمريكية في عام 1989م.
وأضاف، أنه قبل أن ينهي دراسته تعرف على رجل أمريكي ” من خلال أحد الطلاب السعوديين ” ، عرض عليه شراء شهادة أكاديمية مضمونة، لافتًا إلى أنه اقتنع أول الأمر ثم سرعان ما رفض ذلك وبدأ يفكر في تأثيرها السلبي على دول الخليج بوجه عام والسعودية بوجه خاص.
ومضى في طريقه لمحاولة كشف تلك الحيل، حيث اختار شهادة بكالوريوس من جامعة كامبريدج، وشهادة ماجستير من جامعة كاليفورنيا، ودبلوم تعليم لغة إنجليزية من جامعة أكسفورد، وكشف درجات في ” تقنية المعلومات ” من جامعة جرفث.
وأشار إلى أن تاجر الشهادات قال له: ” “خذ 4 شهادات أخرى وسأمنحك خصمًا بنسبة 50%. ” ؛ ليرد عليه المواطن ضاحكًا: ” هل يمكنك تزوير شهادات سعودية؟ “، ليقول البائع: ” لا يمكنني ذلك؛ لأنني لم أر في حياتي شهادة سعودية. ” ؛ ليأخذ منه شهادة إضافية في الاقتصاد.
وأكد المواطن صاحب المغامرة، أنه تمكن من الحصول على 5 شهادات جامعية خلال ساعتين فقط، ناشرًا صورها للبرهنة على خطورة مافيا الشهادات المزورة على مستقبل المملكة ودول الخليج.
طلال[ عدد التعليقات: 2315 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاءالله الله اكبر 😳
شجون[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظه ويحميه يااارب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50573 ] نشر منذ 2 ساعتين
بارك الله فيه وفي صحوة عقله وقلبه على كشف المستور ,,
abdul[ عدد التعليقات: 1396 ] نشر منذ 1 ساعة
مع توفر الآلات الطابعة والتصويرية الجديدة في متناول الافراد بات من الممكن حتي طباعة الريالات والدولارات المزورة من كل الفئآت من الصعب تمييزها من الفئات الاصلية بالنظرة الأولي. بل وهناك من يبيعون ورقة ٥٠٠ ريال مغشوش بعملة ٢٠٠ ريال سليم، بحيث يخاطر حامل العملة المزيفة ليشتري اغراض من الدكان بحوالي مائة ريال ويعيد صاحب المحل باق المبلغ ريالات سليمة. المحلات هنا تستعمل قلم حبر معين لمعرفة الدولار السليم من السقيم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31568 ] نشر منذ 36 دقيقة
الشي هذا معروف من زمان😉