في ساعتين فقط.. مواطن يحصل على 5 شهادات جامعية

واشنطن(صدى):

أثبت مواطن أن استخراج شهادة وهمية بالولايات المتحدة ليس بالأمر الصعب؛ حيث تمكن من الحصول على 5 شهادات جامعية في ساعتين فقط، لافتًا إلى أنه كان يدرس اللغة الإنجليزية في معهد تابع لجامعة هاملن بولاية مينيسوتا الأمريكية في عام 1989م.

وأضاف، أنه قبل أن ينهي دراسته تعرف على رجل أمريكي ” من خلال أحد الطلاب السعوديين ” ، عرض عليه شراء شهادة أكاديمية مضمونة، لافتًا إلى أنه اقتنع أول الأمر ثم سرعان ما رفض ذلك وبدأ يفكر في تأثيرها السلبي على دول الخليج بوجه عام والسعودية بوجه خاص.

ومضى في طريقه لمحاولة كشف تلك الحيل، حيث اختار شهادة بكالوريوس من جامعة كامبريدج، وشهادة ماجستير من جامعة كاليفورنيا، ودبلوم تعليم لغة إنجليزية من جامعة أكسفورد، وكشف درجات في ” تقنية المعلومات ” من جامعة جرفث.

وأشار إلى أن تاجر الشهادات قال له: ” “خذ 4 شهادات أخرى وسأمنحك خصمًا بنسبة 50%. ” ؛ ليرد عليه المواطن ضاحكًا: ” هل يمكنك تزوير شهادات سعودية؟ “، ليقول البائع: ” لا يمكنني ذلك؛ لأنني لم أر في حياتي شهادة سعودية. ” ؛ ليأخذ منه شهادة إضافية في الاقتصاد.

وأكد المواطن صاحب المغامرة، أنه تمكن من الحصول على 5 شهادات جامعية خلال ساعتين فقط، ناشرًا صورها للبرهنة على خطورة مافيا الشهادات المزورة على مستقبل المملكة ودول الخليج.