حساب المواطن يكشف عن كيفية التسجيل إذا لم يوجد ما يثبت الاستقلالية

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج ” حساب المواطن ” ، عن الإجراءات التي يجب اتخاذها، في حال عدم توفر المستندات التي تثبت استقلالية المواطن للتسجيل كفرد مستقل.

أتى ذلك في إجابة ” حساب المواطن ” على سؤال أحد الأشخاص، ومفاده: ” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. سجلت بس لم أتمكن من إكمال البيانات.. وخانه المرفقات لابد من إرفاق صوره لفاتورة أو صك أو عقد إيجار.. وأنا ما عندي، ولا عندي فاتورة باسمي أو صك أو إيجار.. وش الطريقة على أن يتم استحقاق الأهلية.. أرجو المساعدة ؟ ” .

ورد البرنامج، عبر حساب خدمة العملاء، قائلًا: ” وعليكم السلام، في حال كان العمر من 18 سنة إلى 24 سنة، لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد إيجار الموحد أو فاتورة كهرباء باسمك) ” .

وتابع ” حساب المواطن ” : ” أنه في حال عدم توفره، يتم إضافتك كتابع مع رب الأسرة ” .