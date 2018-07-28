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” ضاحي خلفان ” : المملكة ستظل شامخة رغم أنف الحوثيين

” ضاحي خلفان ” : المملكة ستظل شامخة رغم أنف الحوثيين
أبو ظبي(صدى):

أكد ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي السابق، أن المملكة ستظل شامخة رغم أنف الحوثيين وأنصارهم من إيران.

وقال ” ضاحي ” اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ستظل مملكة العز والكرامة شامخة رغم أنف الحوثيين وانصارهم من إيران وأعوان شريفة غير المواطنين القطريين الذين قلوبهم مع مملكة الشموخ، وليس مع بطانة عزمي بشارة ” .

وتابع: ” لا يقبل القطري الحر الشريف أن يقف مع إيران ضد أرض الحرمين الشريفين ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2310 ] نشر منذ 4 دقائق

بالتأكييييد 💪💪

[ عدد التعليقات: 1522 ] نشر منذ 1 دقيقة

الله يعطيك العافيه ويباركلنا بعمرك 😍😍👏👏

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