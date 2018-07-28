الفيديو.. الأردن توضح حقيقة استقبال وزيرة الثقافة لأحلام

أماني الغامدي(صدى):

أوضحت وزارة الثقافة الأردنية، حقيقة ما يتم تداوله من صور وفيديوهات تظهر استقبال وزيرة الثقافة بسمة النسور للفنانة أحلام، التي حضرت للأردن للمشاركة في مهرجان جرش.

ومن جانبه، نفى المتحدث باسم وزارة الثقافة أحمد العون، استقبال الوزيرة لأحلام، مؤكدًا ترحيب الوزارة بجميع الفنانين العرب المشاركين في المهرجان بمن فيهم الفنانة أحلام، والذين أثروا بحضورهم ومشاركتهم الذائقة الفنية والجمالية.

وشدد ” العون ” على أن الوزارة ترى في: ” الفن والفنانين جميعًا بمن فيهم الفنانة أحلام ركيزة أساسية في بناء الوجدان الإنساني، داعيًا مواقع التواصل الاجتماعي بصفتها فضاءات رحبة تسهم في تعزيز القيم الإيجابية، إلى تحري الدقة قبل نشر معلومة أو فيديوهات.