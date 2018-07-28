واقعة غريبة.. رجل متهم بـ ” عض ” كلب بوليسي

واشنطن (صدى):

قدم المدعي العام في مدينة دنفر الأمريكية، بيث ماكنون، دعوى ضد توماس بوش صاحب الـ37 عامًا، تضم 23 اتهامًا من بينها سرقة جرار زراعي وعض وخنق كلبًا بوليسيًا.

ومن جانبها، أوضحت السلطات إن ” بوش ” سرق سيارة، ثم شاحنة جر قبل أن يسرق الجرار الزراعي من منشأة تابعة لإدارة المياه في المدينة، فيما صدمته سيارة تابعة للشرطة بمقدمة الجرار وسط مدينة دنفر، وأوقفته، كما اتهم باستخدام الوحشية تجاه كلب بوليسي.