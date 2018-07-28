احذر تزويد فرامل السيارة بالزيت في هذه الحالة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

زيت الفرامل هو عبارة عن قوة مساعدة هيدروليكية تقوم بالعمل على إيقاف السيارة في الوقت والمسافة المناسبة، وأحيانا أثناء القيام بعمل الصيانة الدورية، يجد عامل الصيانة نقص في علبة زيت الفرامل، وبشكل روتيني يقوم العامل بإضافة كمية من الزيت داخل علبة زيت الفرامل لتعويض النقص، وهنا يكمن الخطر.

حيث أنه يجب التأكد أولا من سبب تسريب الزيت قبل تزويد زيت جديد، لأنه غالبا ما يكون سبب التسريب هو تآكل تيل الفرامل، وهذا يمثل خطورة شديدة، لأن بتزويد الزيت فلن يعطي الفرصة للمبة تحذير الفرامل أن تضيء في التابلوه، وفي نفس الوقت يستمر تآكل تيل الفرامل وبالتالي يتأثر أيضا قرص الفرامل “الطنبورة” وتتلف هي الأخرى.

لذا كما نصحنا سابقا بعدم تزويد زيت الفرامل قبل التأكد من سبب التسريب، وكمثال يتم تزويد الزيت في حالة تسربه من الوصلات أو الخراطيم الخاصة به أو عند تغير أي من الأجزاء المرتبطة بدورته داخل السيارة.

كما يجب الحذر من وقوع زيت الفرامل على طلاء السيارة، حيث أنه يعتبر مدمرا له، وحال وقوع جزء منه على السيارة، يجب فورا سكب كمية من الماء على موضع الزيت على جسمها مع تركه حتى يجف.