بالفيديو والصور.. أول مصممة أزياء سعودية تشارك بمعرض نيويورك للموضة

واشنطن(صدى):

تحضر المبتعثة السعودية مشاعل الغامدي، لخوض سباق تصميمات الأزياء مع كبار الخبراء والمتخصصين حول العالم، حيث تدنو من الحصول على لقب أول سعودية تشارك في معرض نيويورك للموضة، الذي يُقام في شهري فبراير وسبتمبر من كل عام، لتدخل التاريخ بموهبتها.

جاء ذلك ضمن الإنجازات التي تحققها المرأة في المملكة، حيث يشهد أسبوع الموضة في نيويورك، دخول أول سعودية في عالم تصميم الأزياء.

وعن ” الغامدي ” وبداية خوضها لعالم الموضة، قال الأستاذ المساعد بقسم التصميم في جامعة رادفورد الأميركية جون جاكوب: ” جاءت مشاعل إلى هذا البرنامج ولم تكن تعرف حقًا كيف تخيط، ولكنها كانت تعرف القليل عن كيفية الرسم ” .

ومن جانبها، أكدت ” الغامدي ” ، أنها بدأت حرفيًا تعلم كيفية الخياطة والقيام بالرسومات وكل التقنيات التي تستخدمها الآن في قسم التصميم بالجامعة ” ، لافتة إلى أنها – وبعد 4 سنوات – تستعد لعرض مجموعتها الخاصة من الملابس في أسبوع الموضة في نيويورك.

وعبرت المبتعثة السعودية عن فخرها بما وصلت إليه، قائلة: ” إنها فرصة جيدة لتكون مع كبار المصممين ” ، متابعة: ” خلال أسبوع الموضة في نيويورك، سأصنع التاريخ بكوني أول مصممة سعودية تصل إلى أسبوع الموضة في نيويورك وهذا مثير للغاية ” .