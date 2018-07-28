أمريكا تستعد لقصف منشآت إيران النووية

كانبرا(صدى):

أكدت مصادر أمنية أسترالية رفيعة المستوى أن الإدارة الأمريكية تستعد لقصف المنشآت النووية الإيرانية في وقت مبكر من شهر أغسطس المقبل، كما أوضح مسؤولين كبار بالمخابرات الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد يكون ” جاهزًا ” لشن ضربة على إيران.

وأشارت إلى أن قاعدة ” باين غاب ” السرية في الإقليم الشمالي، وغيرها من المرافق الدفاعية الأسترالية يمكن أن تلعب دورا في تحديد أهداف الضربة، لكن رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم تيرنبول، قلل من أهمية التقرير، واصفًا إياه بأنه مجرد ” تكهنات ” .

ووجه ترامب، الأحد الماضي، رسالة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، عبر ” تويتر ” قائلًا: ” إياك أبدا أن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى وإلا فستواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ. لم نعد دولة تقبل كلماتكم المختلة عن العنف والموت (…) احترسوا! ”

ومن جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، التوترات، في بيان، الاثنين الماضي: ” الرئيس ترامب أبلغني بأنه إذا فعلت إيران أي شيء سلبي فستدفع ثمنا لم تدفع مثله من قبل على الإطلاق سوى قلة من الدول. ”

وتعمل واشنطن على إجبار طهران على وقف برنامجها النووي، ودعمها لجماعات إرهابية في الشرق الأوسط، كما تهدف الولايات المتحدة للضغط على الدول لوقف جميع وارداتها من النفط الإيراني اعتبارًا من نوفمبر، بينما حذرت إيران من اتخاذ إجراءات مضادة.