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بالصور.. الهلال يواصل تدريباته الاعتيادية بالنمسا

بالصور.. الهلال يواصل تدريباته الاعتيادية بالنمسا
ماجد محمد(صدى):

واصل نادي الهلال، صباح اليوم السبت تدريباته الاعتيادية في معسكره الخارجي بالنمسا؛ تحضيرًا لمنافسات الموسم المقبل.

وأوضح ” الهلال ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه بدأ الجهاز الفني مران اليوم بتدريبات لياقية في صالة الإعداد البدني، كما فرض المدير الفني، جورجي جيسوس مناورة على جزء من مساحة الملعب.

وأشار إلى أن ” جيسوس ” شرح قبل وأثناء المناورة النهج التكتيكي الذي سيطبقه في ودية الغد، كما يؤدي الفريق صباح الغد مرانًا اعتياديًا قبل مواجهة ” أخيسار سبور التركي” مساءًا.

 

 

 


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