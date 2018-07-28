5 حيل تساعدك في التخلص من دهون جسمك

أماني الغامدي(صدى):

أكدت لي إيما سينوت خبيرة التغذية الأمريكية ، أنه يمكن التخلص من الدهون المتراكمة بالجسم، دون اتباع نظام ريجيم، فقط باتباع الحيل التالية.

التخطيط

يقول المثل القديم: “إذا فشلت في التخطيط، فقد خططت للفشل”، لذا فأنت تحتاج لخطة غذائية تمشي وفقا لها، حتى تستطيع التخلص من الدهون.

ولكن احذر أن تحرم نفسك من كل الأطعمة التي تحبها، فلا بد من وجود أصناف محببة إليك حتى تستطيع الاستمرار دون ملل.

النوم الجيد

النوم لا يساعد جسمك فقط في التخلص من عناء يوم طويل، لكنه يساعد بالفعل على محاربة الدهون، فالنوم أقل من سبع إلى ثماني ساعات كل ليلة، يمكن أن يزيد من شهيتك، بل ويجبرك على تناول وجبة دسمة، ويعمل على بطء التمثيل الغذائي، ويبطئ من حرق جسمك للسعرات الحرارية، ويجعل جسمك يحتفظ بالدهون في منطقة البطن أكثر.

تناول المزيد من الدهون

أكد معهد الطب الأمريكي أن اتباع نظام غذائي يتكون من 25-35 % من الدهون يساعدك على التخلص من المزيد من الوزن.

ولكن الدهون والزيوت الصحية، كتناول الأطعمة الغنية بالدهون، مثل المكسرات والأفوكادو، مع ضرورة تجنب الدهون غير المشبعة.

تناول المزيد من البروتينات

يساعد البروتين في الحفاظ على كتلة الجسم من العضلات، وليس الدهون، كما أنه يساعد في زيادة حرق الجسم للسعرات الحرارية، كما أن البروتين يشعرك بالشبع لفترة طويلة، ولهضم البروتين يحتاج الجسم لحرق المزيد من الكربوهيدرات أو الدهون.

كن صبورا وامنح نفسك الوقت

أنت لم تكتسب الوزن بين عشية وضحاها، لذلك حتى تفقد ما اكتسبته من وزن تحتاج أيضا بعض الوقت، فلتمنح نفسك وجسمك الوقت الكافي لحرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد، وكن صبورا ولا تستعجل النتائج.