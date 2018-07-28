أمير المدينة يلتقي مدير عام الجوازات بالمملكة

المدينة المنورة(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بمكتبه في الإمارة مدير عام الجوازات بالمملكة اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى والوفد المرافق له.

‎وقدم اللواء اليحيى لسمو أمير المنطقة، شرحاً عن خطة الجوازات وما تقدمه من إجراءات وخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف لتسهيل دخولهم ومغادرتهم بكل يسر وسهولة دون تأخير.

‎وثمن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ما يقوم به العاملون بالجوازات في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز لخدمة ضيوف الرحمن ، داعيا لبذل المزيد من الجهود لتقديم أرقى الخدمات التي تتناسب مع الإمكانيات الكبيرة التي تقدمها القيادة الرشيدة لخدمة لضيوف الرحمن والزوار.

‎من جهته أعرب مدير عام الجوازات عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على حرص سموه ومتابعته لأعمال الجوازات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف.