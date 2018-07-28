القبض على سارقي سيارتي الصحة بتثليث

أبها(صدى):

أطاحت شرطة محافظة تثليث بمنطقة عسير، اليوم السبت، بمنفذي سرقة سيارتين من سيارات الرعاية الصحية في المحافظة؛ حيث أن المقبوض عليهما شابان تمت إحالتهما إلى النيابة العامة.

ويأتي ذلك عقب فترة قصيرة من العثور على السيارتين المسروقتين في موقعين مختلفين شمال المحافظة، وقد تعرضتا للكثير من التعديلات وتغيير الملامح ونزع لوحاتهما وشعار وزارة الصحة، وكتابة بعض العبارات الشبابية على زجاجها للتمويه، لكن فطنة رجال الأمن كشفت هذه الأساليب.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم صحة بيشة علي آل بخيتان أن إدارة القطاع الصحي في تثليث تسلمت المركبتين من شرطة المحافظة، واتضح أن بهما تلفيات وتعديلات كبيرة، وتم تزويد الشرطة بتقرير حولهما، مثمنًا جهود رجال الأمن في العثور عليهما والقبض على الجناة.

ومن الجدير بالذكر، أن الجناة كانوا قد تمكنوا من كسر باب مبنى الرعاية الصحية وسط محافظة تثليث في وقت متأخر من الليل والاستيلاء على مركبتين من طراز ” داتسون ” ، وذلك بحسب تعليق المديرية العامة للشؤون الصحية ببيشة الذي نشرته ” صدى ” في وقت سابق.

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