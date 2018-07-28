” الكهرباء ” تكشف حقيقة فرض رسوم على الاعتراض على قيمة الفاتورة

علي القحطاني (صدى):

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم السبت، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن فرض رسوم قدرها 150 ريالًا لخدمة الاعتراض على قيمة الفاتورة، نافية الأمر، ومؤكدة أن هذه المعلومات ليست دقيقة، وليس لها أي أساس من الصحة.

وأوضحت ” الكهرباء ” ، أنه يحق لأي مشترك التقدم باعتراض على قيمة فاتورة الكهرباء، وذلك من خلال قنوات الاتصال المختلفة بالشركة.

فيما لفتت الشركة، إلى أنه يتم بحث الاعتراض على الفاتورة والرد عليه خلال مدة محددة دون أي مقابل، مؤكدة على ضرورة تحري الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة.