” الكهرباء ” تكشف حقيقة فرض رسوم على الاعتراض على قيمة الفاتورة
كشفت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم السبت، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن فرض رسوم قدرها 150 ريالًا لخدمة الاعتراض على قيمة الفاتورة، نافية الأمر، ومؤكدة أن هذه المعلومات ليست دقيقة، وليس لها أي أساس من الصحة.
وأوضحت ” الكهرباء ” ، أنه يحق لأي مشترك التقدم باعتراض على قيمة فاتورة الكهرباء، وذلك من خلال قنوات الاتصال المختلفة بالشركة.
فيما لفتت الشركة، إلى أنه يتم بحث الاعتراض على الفاتورة والرد عليه خلال مدة محددة دون أي مقابل، مؤكدة على ضرورة تحري الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة.
البلوي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 19 دقيقة
ليش تنفون انا سبق وان قدمت اعتراض على شركة الكهرباء في منطقة تبوك وطلبو مني ادفع 150 ريال مقابل خدمة كشف للعداد وطلعو ولاتغير بالامر شي ودفعوني قيمت الفاتوره المرتفعه جداً بالاضافه 150
احمد شمروخ البريكان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 10 دقائق
كلام الشركة غير صحيح وغير دقيق انا دفعت 150 ريال لاعتراضي على الفاتورة