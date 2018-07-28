حيرت العلماء.. العثور على عظام امرأة بدوية دفنت قبل 4500 عام

وارسو(صدى):

تمكن عدد من علماء الآثار، من العثور على مخلفات قطران غامضة على عظام امرأة بدوية دفنت قبل 4500 عام، مما أثار حيرتهم ودهشتهم، حيث وجدت عظام المرأة مدفونة بطريقة غير مألوفة في أوروبا، وذلك بجانب نهر دنيستر في أوكرانيا.

وتوقع العلماء بجامعة بوزنان في بولندا، أن يكون القطران قد وُضع بعد تحلل جسم المرأة بالكامل، حتى يسمح للناس القدامى بالرسم والتخطيط مباشرة على عظامها، موضحين أن طقوس دفن هذه المرأة يبدو أنها كانت غريبة ومعقدة، مؤكدين أنه لم يتم تسجيل أي حالة مماثلة لها من قبل في تاريخ أوروبا.

وبيّن العلماء، أن العظام تشير إلى أن المرأة توفيت وعمرها يتراوح بين 25 و30 سنة، لافتين إلى أن جسدها كان مغطى بمواد مصنوعة من القطران، الذي تم الحصول عليه من الخشب.

ومما أكد غرابة عملية دفن المرأة أيضًا، هو عثورهم على خطوط متوازية مع عظام المرفقين، الأمر الذي يدل على الطقوس الغريبة التي رافقت عملية دفن المرأة.