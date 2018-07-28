بالفيديو.. شكوك حول حمل فرح الهادي بعد إجهاض طفلها الأول
أثارت الممثلة الكويتية فرح الهادي الشكوك مؤخراً حول حملها من جديد بعد إجهاضها جنينها الأول منذ فترة.
وتساءل المتابعون حول حقيقة الموضوع بعد ظهورها في مقطع فيديو، نشرته عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، تحدثت فيه عن شعورها بالتعب والإرهاق الدائم.
وأضافت فرح ” أنها لابد أن تذهب إلى الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة سبب التعب الذي تشعر به منذ أيام من دون أسباب واضحة ” .
وكشفت الهادي كذلك عن إشتياقها لزوجها عقيل الرئيسي، مشيرة إلى أنّه الشّخص الوحيد الذي يُغنيها عن العالم بمجرّد وجوده إلى جانبها.
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