بالفيديو.. شكوك حول حمل فرح الهادي بعد إجهاض طفلها الأول

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الممثلة الكويتية ​فرح الهادي​ الشكوك مؤخراً حول حملها من جديد بعد إجهاضها جنينها الأول منذ فترة.

وتساءل المتابعون حول حقيقة الموضوع بعد ظهورها في مقطع فيديو، نشرته عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، تحدثت فيه عن شعورها بالتعب والإرهاق الدائم.

وأضافت فرح ” أنها لابد أن تذهب إلى الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة سبب التعب الذي تشعر به منذ أيام من دون أسباب واضحة ” .

وكشفت الهادي كذلك عن إشتياقها لزوجها عقيل الرئيسي، مشيرة إلى أنّه الشّخص الوحيد الذي يُغنيها عن العالم بمجرّد وجوده إلى جانبها.