الإصابة تقصي ” هوساوي ” عن تدريبات الأهلي لمدة أسبوعين

نواف السالم(صدى):

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، استبعاد اللاعب معتز هوساوي عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة أسبوعين، وذلك نتيجة إصابته بتمدد في العضلة الخلفية للساق.

وكشفت الآشعة التي أُجريت لـ ” هوساوي ” ، عن وجود تمدد في العضلة الخلفية للساق، يحتاج من خلاله إلى الدخول في برنامج تأهيلي لمدة أسبوعين، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان النادي الأهلي، قد تمكن من تحقيق الفوز على نظيره ” ماترسبرج ” النسماوي، بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين، أمس الجمعة، على هامش معسكر الأهلي في النمسا.