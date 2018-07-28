هازارد خارج حسابات ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

أكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي، خارج حسابات ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لافتة إلى أن جولين لوبيتيجي، مدرب ريال مدريد الجديد، يريد الاعتماد على إيسكو، كمفتاح لمشروعه الجديد في البرنابيو، ولذلك لا يريد استقدام هازارد.

وأشارت إلى أن ريال مدريد كان يضع هازارد ضمن خياراته، لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ فيما رفض ريال مدريد، دفع 200 مليون يورو، للحصول على خدمات نجم البلوز هذا الصيف.