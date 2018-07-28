الإطاحة بباكستانيين ارتكبوا 17 حادثة سطو بالرياض

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم السرقة وتعقب مرتكبيها، أسفرت بفضل الله عن القبض على (أربعة باكستانيين / تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع) , وذلك بعد توفر الدلائل على امتهانهم سرقة المستودعات والمحال التجارية من خلال كسر الأقفال والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (١٧) حادثة مستخدمين بذلك شاحنة لنقل المسروقات وإخفائها، جرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.