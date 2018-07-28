الإطاحة بباكستانيين ارتكبوا 17 حادثة سطو بالرياض
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم السرقة وتعقب مرتكبيها، أسفرت بفضل الله عن القبض على (أربعة باكستانيين / تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع) , وذلك بعد توفر الدلائل على امتهانهم سرقة المستودعات والمحال التجارية من خلال كسر الأقفال والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (١٧) حادثة مستخدمين بذلك شاحنة لنقل المسروقات وإخفائها، جرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
طلال[ عدد التعليقات: 2310 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل هذه الجرائم ولن يتم الوصول لهم الا في هذا الوقت 😱😱
ماجد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله ، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
مغرد[ عدد التعليقات: 2021 ] نشر منذ 2 ساعتين
طلال و الله انك صادق 17 وتوكم تمسكونهم يا نهار ازرق
طلال[ عدد التعليقات: 2310 ] نشر منذ 1 ساعة
اه والله اخي مغرد ارى سجن المسؤول الامني معهم في نفس الزنزانه لشدة اهماله
عمار[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله .. وش ذالبلاوي هالزمان كثيرة .. اللهم عافنا ولا تبلانا
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1100 ] نشر منذ 1 ساعة
جزى الله ولاة أمرنا والمخلصين من رجالات دولتهم خير الجزاء.
محمد[ عدد التعليقات: 1522 ] نشر منذ 1 ساعة
بعد 17 جريمة . الأمور ما تسر انا تعرضت لسرقة ونش وبلغت ولي سنة لا حس ولا خبر
همس[ عدد التعليقات: 1100 ] نشر منذ 1 ساعة
دام عزك ي وطن
شجون[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 1 ساعة
بعد 17جريمة يتم القبض على العصابة !!
هل هذا إنجاز أمني.
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2650 ] نشر منذ 1 ساعة
سفروا ورحلوا الاجانب المجرمين عن بلدنا فكوا الوطن منهم ومن بلاويهم ولن يندم ويخسر سوى تجار الفيز وتجار التستر فقط