بعد تلفظهما على ممرضة.. ” جزائية مكة ” تحكم على مواطنين بـ 50 جلدة

نايف السالم(صدى):

قضت المحكمة الجزائية بمنطقة مكة المكرمة، حكمها على مواطنيّن بـ 50 جلدة، وذلك بعد تلفظهما بألفاظ نابية على ممرضة أثناء تأدية عملها بأحد مستشفيات العاصمة المقدسة.

وبدأت الواقعة، حين حضر الرجلين – المدعى عليهما – إلى أحد مستشفيات مكة المكرمة برفقة امرأة مسنة، وبدخولهما لقسم النساء، قاما بالتلفظ على الممرضة التي تعمل بقسم الطوارئ، بألفاظ عنصرية نابية، وذلك بعد أن طلبت منهم الانتظار بالخارج لخصوصية قسم النساء، حتى يتم إستكمال جميع الفحوصات للمريضة.

ولم يقف الرجلان عند ذلك الحد، بل تمادوا بعدوانهم وقاموا بسبهاـ حتى إلى تم طلب الشرطة للقبض عليهما، وتم إرسال المعاملة للنيابة العامة التي احالتها للمحكمة الجزائية بمكة المكرمة.

ومن جانبها، أوضحت الممرضة أنها واصلت دعواها ضد المعتدين، وبشهود زميلاتها على الواقعة، مبينة أنها واجهت ضغوطات للتنازل عن القضية من قبل الخصوم، ولكنها تمسكت بحقها.

فيما أكدت الممرضة، أن الحكم يحمي الكادر الطبي والإداري بالمنشآت من التلفظ المستمر والاعتداء من قبل بعض المراجعين.