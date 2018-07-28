ضبط قوارب صيد مخالفة لنظام الصيد تستخدم شباك النايلون المحظورة بجدة

محمد السعران(صدى):

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في فرع الثروة السمكية في جدة؛ عدداً من القوارب المخالفة لنظام الصيد الذي يحظر استخدام الشباك النايلون أحادية الخيط (Nylon Monofilaments Nets)، والشباك متعددة الخيوط (Nylon Multifilaments Nets) في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، تزامناً مع بدء سريان حظرها في 1/11/1439هـ.

وأوضح مدير عام إدارة المصايد البحرية في الوزارة المهندس خالد الشايع أن فرق الوزارة التفتيشية في مرفأ صروم بجدة ضبطت عدداً من الصيادين المخالفين أثناء استخدامهم الشباك النايلون المحظورة، وتصنيع القراقير الممنوعة داخل البحر، وحررت محضر ضبط بالواقعة تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم.

وأفاد الشايع أن حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية.

يُذكر أن هناك 7 أنواع لشباك الصيد محظور استخدامها في المملكة، هي: الشباك النايلون أحادية الخيط (Nylon Monofilaments Nets)، الشباك النايلون متعددة الخيوط (Nylon Multifilaments Nets)، الشباك ثلاثية الطبقات (Three layer net)، شباك الأسماك التي تقل فتحة الشبك (العين) فيها عن 2 بوصة (Nets mesh size less than 2 inch)، الشباك الخيشومية (مناصب) التي تقل فتحة الشبك (العين) فيها عن 3.75 بوصة وطولها أكثر من 2400م وعمقها 3م (Gill net mesh size less than 3.75 inch, length more than 2400 m)، شباك الجر القاعي للروبيان (كوفية الروبيان) التي تقل فتحة الشبك (العين) فيها عن 1.5 بوصة (Trawling net for shrimp mesh size less than 1.5 inch)، وأخيراً شباك الجر القاعي للأسماك (Trawling net for fish).

