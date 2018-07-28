بعد دعوته لقتل الأمير جورج.. تشويه وجه السجين الـ ” متدعوش “

لندن(صدى):

هاجم أحد السجناء بسجن ” Strangeways ” بشمال غرب إنجلترا، السجين البريطاني المتدعوش حسنين رشيد؛ وذلك لكره له بعد تهديده الأمير الصغير ” جورج ” ودعوته لقتله، وقيامه بتسميم الفواكه والآيس كريم في مراكز البيع الكبرى لقتل أكبر عدد من البريطانيين.

حيث اعتدى السجين على ” رشيد ” بشفرة حلاقة ربطها بفرشاة الأسنان؛ مما أسفر عن تشويه وجهه بالكامل، كما تسبب بقطع قسم كبير من أذنه اليمنى.

يُذكر أن السجين البريطاني حسنين رشيد، كان قد نشر عنوان مدرسة حضانة يتعلم فيها الأمير ” جورج ” ، البالغ وقتها 4 أعوام، وابن حفيد الملكة إليزابيث الثانية الأمير وليام، داعيًا إلى قتله في الصباح عند بابها وتصويره، لذلك اعتقلوه في نوفمبر الماضي وحاكموه وأدانوه قبل أسبوعين بالسجن 25 سنة.