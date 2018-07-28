علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتورعبدالله كدمان، رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية، أن هناك 42 جمعية تعاونية جديدة في طور الإنشاء، سترفع العدد الإجمالي إلى 287 جمعية.

وأوضح ” كدمان ” أن مجلس الجمعيات التعاونية يعتزم إطلاق التسجيل الإلكتروني التجريبي على موقع المجلس بعد يومين، كأول تجربة للتسجيل الإلكتروني، وستكون لجمعية المحاسبة والإدارة والحوكمة التعاونية، ما سيسهم في زيادة عدد الجمعيات والمساهمين.

وفي السياق نفسه، نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجمعيات الزراعية التي يشرف عليها مجلس الجمعيات التعاونية، المرحلة الأولى لمشروع تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد الأمطار في الجزء الجنوبي الغربي للمملكة، حيث تم تطبيقها في مناطق “جازان، عسير، الباحة، والطائف.

ومن الجدير بالذكر، إنه تهدف المبادرة إلى تطوير وتقنية الزراعة وحصاد المياه، ما يسهم في رفع نسبة المساهمة في ” الأمن الغذائي ” ، وزيادة دخول عدد المزارعين، حيث تم التركيز على المحاصيل النقدية التي تتوافق مع الميزات النسبية لكل منطقة، مثل ” البن، الورد، القمح، العنب، الموز، اللوزيات، والرمان. ”

” كدمان ” : الجمعيات التعاونية سترتفع إلى 287 جمعية

أكد الدكتورعبدالله كدمان، رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية، أن هناك 42 جمعية تعاونية جديدة في طور الإنشاء، سترفع العدد الإجمالي إلى 287 جمعية.

وأوضح ” كدمان ” أن مجلس الجمعيات التعاونية يعتزم إطلاق التسجيل الإلكتروني التجريبي على موقع المجلس بعد يومين، كأول تجربة للتسجيل الإلكتروني، وستكون لجمعية المحاسبة والإدارة والحوكمة التعاونية، ما سيسهم في زيادة عدد الجمعيات والمساهمين.

وفي السياق نفسه، نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجمعيات الزراعية التي يشرف عليها مجلس الجمعيات التعاونية، المرحلة الأولى لمشروع تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد الأمطار في الجزء الجنوبي الغربي للمملكة، حيث تم تطبيقها في مناطق “جازان، عسير، الباحة، والطائف.

ومن الجدير بالذكر، إنه تهدف المبادرة إلى تطوير وتقنية الزراعة وحصاد المياه، ما يسهم في رفع نسبة المساهمة في ” الأمن الغذائي ” ، وزيادة دخول عدد المزارعين، حيث تم التركيز على المحاصيل النقدية التي تتوافق مع الميزات النسبية لكل منطقة، مثل ” البن، الورد، القمح، العنب، الموز، اللوزيات، والرمان. “