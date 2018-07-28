بالفيديو والصور.. طلاب يابانيون يرددون النشيد الوطني للمملكة بـ ” طوكيو “

طوكيو(صدى):

عُقد بالملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة اليابانية طوكيو، حفل المعهد العربي الإسلامي؛ لتخريج كوكبة من متعلمي اللغة العربية من الشباب والشابات اليابانيين، الذين أكملوا سنتين في تعلمها.

وأبرز مقطع فيديو تم التقاطه خلال الحفل، ترديد عدد المتخرجين من طلاب وطالبات المعهد، النشيد الوطني للمملكة العربية السعودية باللغة العربية؛ ليعبروا عن امتنانهم وشكرهم.

وفي ذات السياق، أعرب الملحق الثقافي عن سعادته بحضور الحفل المعهد العربي الإسلامي، مشيرًا إلى أن الطلاب والطالبات المتخرجين؛ سيكونون جسر تواصل بين الثقافتين والحضارتين العظيمتين العربية واليابانية.