ما بين الـ 7 مساء و الـ 2 صباحا.. العالم يشعر بالجوع في وقت واحد

إدنبرة(صدى):

توصل عدد من الباحثون بجامعة أبردين في اسكتلندا، إلى أن العالم كله يشعر بالجوع في وقت واحد من اليوم، وهي الفترة من الساعة الـ 7 مساءً والساعة الـ 2 صباحًا.

واتضح من خلال البحث، أن هذه الأوقات هي الأكثر شيوعًا لطلب الطعام، مثل البيتزا أو الأطعمة الصينية، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و كندا وأستراليا والهند، وذلك بعد قيام الباحثون بجمع مُدخلات محرك بحث ” جوجل ” ، من جميع أنحاء العالم، بحثًا عن القواسم المشتركة لسكان العالم، لتتضح لهم هذه النتيجة.

وأرجع الباحثون ذلك، إلى نظرية تفيد بأن هذه السلوكيات قد تكون ناجمة عن أسلافنا الأوائل، فيما يسمونه بـ ” البحث عن الطعام الحديث ” ، معتقدين أنه يتأثر بالإيقاع البيولوجي الناتج عن الانتقاء الطبيعي، الذي شكل القواعد الفطرية للقرارات الخاصة بالأنواع التي تهدف لزيادة الاستفادة من الطاقة إلى أقصى حد.